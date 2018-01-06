Coutinho resmen Barcelona'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve anlaşmada 400 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtildi.

BARCELONA'NIN EN PAHALI OYUNCUSU

İngiliz basını, İspanyol ekibi Barcelona'nın, uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı futbolcu için 160 milyon euro bonservis ödeyeceğini, bu rakamın Coutinho'yu Barcelona'nın en pahalı futbolcusu yaptığını kaydetti.

Katalan kulübü, sosyal medya hesabından Coutinho'ya "Hoş geldin" mesajı gönderdi.

LİVERPOOL 13 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Liverpool'un 2013 yılında Inter'den 13 milyon euroya renklerine bağladığı Coutinho, "Kırmızılar"da çıktığı 200 maçta 54 gole imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için Barcelona'nın son 16 turunda Chelsea ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

NEYMAR'DAN SONRA EN PAHALI 2. TRANSFER

Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye 220 milyon euroluk transferinin ardından Coutinho'nun Barça'ya transferi en pahalı 2. transfer oldu.

Öte yandan PSG, Monaco’dan Mbappe’yi 180 milyon euro satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2018’e kadar kiraladığı için Coutinho şu anda Neymar’ın ardından dünyanın en pahalı ikinci transferi konumunda.

Fransız ekibi PSG, Mbappe’nin bonservis bedelini sezon sonunda ödeyecek.