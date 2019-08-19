Coutinho resmen Bayern Münih'te

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Alman ekibi, Coutinho'yu 8.5 milyon euro kiralama bedeli ile transfer ederken yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu 120 milyon euro olarak açıklandı. Philippe Coutinho, Bayern Münih'te 10 numaralı formayı giyecek.

''AVRUPA'NIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ"

Brezilyalı yıldız futbolcu, sözleşmeyi imzaladıktan sonra ''Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birisine geldim. Bu tecrübe için sabırsızlanıyorum. Bayern Münih gibi benim de büyük hayallerim var. Takım arkadaşlarımla birlikte bu hayalleri gerçekleştireceğimize eminim.'' şeklinde konuştu.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER

Bayern, Coutinho'nun bonservisini alması halinde ise kulüp transfer rekorunu da kırmış olacak. Bayern Münih tarihinin en pahalı transferi 80 milyon euro ile Lucas Hernandez'e aitti.