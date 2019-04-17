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Coutinho'dan müthiş gol

Barcelona'nın Manchester United'ı 3-0 yendiği Devler Ligi çeyrek final rövanş maçında, Coutinho nefis bir gole imza attı.

Coutinho'dan müthiş gol
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Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından 2 takım yarı finale yükseldi. Ajax, Juventus'u saf dışı bırakırken, Barça sahasında ManU'yu dağıttı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

COUTİNHO ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Messi'nin 2 gol attığı geceye Brezilyalı Coutinho, ceza sahası dışından attığı enfes golle damga vurdu. 

Barcelona'nın üçüncü golüne imza atan Coutinho'nun, sevinci sırasında kulaklarını tıkayarak eleştirilere cevap vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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