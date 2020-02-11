Coutinho'nun peşinde eski takımı var

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'da istediği performansı yakalayamayan Philippe Coutinho'nun, yeniden Premier Lig'e dönebileceği konuşuluyor.

İngiliz basını, özellikle eski kulübü Liverpool başta olmak üzere Tottenham ve Chelsea'nin Coutinho ile ilgilendiğini ve sezon sonunda transfer hareketının başlayacağını belirtiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON PREMİER LİG'E GERİ DÖNEBİLİR

Sezon başında 8.5 milyon euroya Bayern Münih'e kiralanan, buradaki performansıyla göz dolduran ancak planları arasında Bundesliga olmayan Coutinho'nun, önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Barcelona'da yönetimin; Dembele transferinden verim alamaması, önümüzdeki sezon forvet transfer etmesi için kaynak arayışında olması nedeniyle Coutinho'yu elinden çıkarması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Coutinho, Bayern Münih formasıyla 19 lig maçında 6 gol 6 asist yaparak gözlerimizin pasını silmeye devam ediyor.

27 yaşındaki Coutinho'yu 2013 yılında Inter, 13 milyon euroya Liverpool'a göndermiş, Liverpool ise oyuncunun Barcelona'ya satışından 145 milyon euro kazanmıştı. İngiliz ekibi bu satıştan kazandığı parayla Virgil van Dijk, Alisson, Naby Keita ve Fabinho transferlerinin yarı masrafını çıkarmıştı.