Crespo, Galatasaray maçını unutamıyor

Arjantin futbolunun yetiştirdiği efsane golcülerden Hernan Crespo, Parma forması giyerken Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını belirtti.

France Football'a bir röportaj veren eski yıldız, futbol kariyerinde unutamadığı fazlaca anı olduğunu belirtirken Tardini Stadyumu'nda oynadıkları Galatasaray maçına da değindi.

PARMA FORMASIYLA İLK GOLÜYDÜ

1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele ediyorlar. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

O karşılaşmada Parma'nın ilk golünü bir başka Arjantinli Nestor Sensini atarken 39. dakikada Hernan Crespo, skoru 2-0'a getiren isim olmuştu. Bu gol, Crespo'nun Parma kariyerindeki ilk golü anlamına geliyordu.