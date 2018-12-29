Cristiano Ronaldo attı, Juve evinde kazandı

İtalya Ligi'nde 19. hafta maçında Juventus ile Sampdoria karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede 2-1'lik skorla kazanan ev sahibi Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 65. (P) dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Sampdoria'nın golü 33. dakikada Fabio Quagliarella'dan geldi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Sampdoria'nın Riccardo Saponara ile attığı gol VAR ile iptal edildi. Hakem Paolo Valeri, ofsayttan dolayı golü vermedi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 2018 yılını 49 golle kapattı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, 7 yıl sonra 50 golün altında kaldı. Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 53'e yükseltti. Sampdoria 29 puanda kaldı. İtalya Ligi'nde 20. hafta devre arasının ardından oynanacak. Juventus, 21 Ocak'ta Chievo'yu ağırlaycak. Sampdoria, 20 Ocak'ta Frosinone deplasmanına çıkacak.