Cristiano Ronaldo attı, Juve evinde kazandı

Galatasaray yönetimi tarafından sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Muğdat Çelik, eski takımı Akhisarspor'a geri dönüyor.

Galatasaray ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Aziz'e Fenerbahçe talip oldu. 28 yaşındaki stoper bonservis sorununu çözerse sarı-lacivertli formayı giyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Larin, Vagner Love ve Gökhan Töre'nin satılmasını istedi. Güneş'in sözleşmesini uzatın dediği futbolcular ise Babel ve Adriano.

İngiliz basını, Mesut Özil'den sonra şimdi de Mohamed Salah'ı yıpratmak için haberler yapmaya başladı. Daily Mirror, yıldız futbolcuyu ırkçılıkla suçluyor.

Türkiye'ye geldiği günden bu yana Karius üzerinden prim yapmaya çalışan İnstagram fenomenlerini üzen haber. 25 yaşındaki kaleci, Miami'de Alman model Sophia Thomalla ile görüntülendi.

Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim transfer yapmakta zorlanıyor. Öyle ki görüşülen futbolcular, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor.

Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar, A takıma geri döndü. Volkan Demirel ile Ozan Tufan ise affedilmedi.

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, Galatasaray'ın başarılı kanat futbolcusu Garry Rodrigues için sarı-kırmızılı takıma 8 milyon euroluk teklifte bulundu.

1 Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru Galatasaray ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Aziz'e Fenerbahçe talip oldu. 28 yaşındaki stoper bonservis sorununu çözerse sarı-lacivertli formayı giyecek.

2 Muğdat Akhisarspor'a kiralanıyor Galatasaray yönetimi tarafından sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Muğdat Çelik, eski takımı Akhisarspor'a geri dönüyor.

3 Fenerbahçe yönetimi futbolcuları ikna edemiyor Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim transfer yapmakta zorlanıyor. Öyle ki görüşülen futbolcular, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor.

4 Karius'un yeni sevgilisi Türkiye'ye geldiği günden bu yana Karius üzerinden prim yapmaya çalışan İnstagram fenomenlerini üzen haber. 25 yaşındaki kaleci, Miami'de Alman model Sophia Thomalla ile görüntülendi.

5 Şenol Güneş'in futbolcular hakkındaki raporu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Larin, Vagner Love ve Gökhan Töre'nin satılmasını istedi. Güneş'in sözleşmesini uzatın dediği futbolcular ise Babel ve Adriano.

6 Alan Carvalho İstanbul'a geliyor Galatasaraylı yöneticiler, Alan Carvalho transferini bitirdiklerini, golcü futbolcuyu kampa yetiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

7 Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar affedildi Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar, A takıma geri döndü. Volkan Demirel ile Ozan Tufan ise affedilmedi.

8 İngiliz basını: Salah, İsrailli futbolcuyu istemiyor İngiliz basını, Mesut Özil'den sonra şimdi de Mohamed Salah'ı yıpratmak için haberler yapmaya başladı. Daily Mirror, yıldız futbolcuyu ırkçılıkla suçluyor.

9 FIFA kokartı takacak hakemlerimiz TFF, 2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. Bu sezon Süper Lig'de en çok maç yöneten hakem olan Fırat Aydınus listede yer almadı.