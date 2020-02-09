Cristiano Ronaldo bir rekoru daha kırdı

Ronaldo, rekorları alt üst etmeye devam ediyor...

Takımı Juventus'un Verona'ya 2-1 kaybettiği maçta, Torino ekibinin tek golünü atan Ronaldo, forma giydiği üst üste 10. karşılaşmada da gol atmayı başardı.

TREZEGUET'İ DE GEÇTİ

Ronaldo, üst üste 9 maçta gol atma başarısı gösteren David Trezeguet'le bu rekoru paylaşıyordu.

Dün oynanan Verona karşılaşmasında da gol atan Portekizli, bu sayıyı 10'a çıkardı.

Ronaldo, bu alanda da rekor kırarak bir kez daha dünyanın en iyi futbolculardan biri olduğunu tüm sporseverlere göstermiş oldu.