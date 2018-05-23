Cristiano Ronaldo: Liverpool'dan daha iyiyiz

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi finali öncesi iddialı konuştu.

5. Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini kaydeden Ronaldo, "Şu andaki biyolojik yaşım 23" dedi.

"41 YAŞIMA KADAR OYNAYABİLİRİM"

İspanyol El Chiringuito televizyon programına açıklamalar yapan Ronaldo, "Bırakmak için uzun zamanım var. 41 yaşıma kadar oynayabilirim. Kendimi iyi, mutlu hissediyorum. Şimdi Cumartesi günü bir başka final oynayacağız ve taraftarlar Cristiano'nun ardında olacaklardır" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez en golcü isim olan Ronaldo, bu sezon ise 15 maçta 12 gol kaydetti. Liverpool ile oynanacak maçta da rakip ağları havalandırırsa, 4 Avrupa Kupası finalinde gol atan ilk futbolcu olacak.

KİMSE GELMİYOR VE BİZİ FİNALE AYNI İSİMLER ÇIKARIYOR

Bu sezon Karim Benzema ve Gareth Bale'in inişli çıkışlı grafiğinden dolayı ekstra sorumluluk alan Ronaldo, takımın transfer gündeminde olan Neymar için de mesafeli bir yaklaşım sergiledi. Takımda 8 yıldır oynadığını vurgulayan Portekizli, "İnsanlar her zaman 50 oyuncunun geleceğini söylüyor. Ancak sonunda kimse gelmiyor. Eylül'de insanlar bir çok oyuncunun transfer edileceğini söylüyor ama sonunda bizi finale aynı isimler çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"SAYGIM VAR AMA REAL MADRİD DAHA İYİ"

Rakipleri Liverpool'u da değerlendirmesi istenen Cristiano Ronaldo, "Finaller özeldir. Finalde Liverpool'u değil Manchester United'ı tercih ederdim. Liverpool övgüyü hak ediyor ve finalde olmayı hak ettiler. Kupaya kolayca uzanmayacağız. Bana 3-4 yıl önceki Real Madrid'i hatırlatıyorlar. Öndeki üçlü; Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane çok hızlı. Hücumda çok etkililer, onlara saygım sonsuz ama Real Madrid daha iyi." yorumlarını yaptı.