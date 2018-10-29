Cristiano Ronaldo'dan Ballon d'Or açıklaması

Real Madrid'den sezon başında Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Fransız basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or hedefi, Real'den ayrılışıyla ilgili konuştu.

TAKINTIM YOK AMA İSTİYORUM

Portekizli yıldız, Ballon d'Or takıntısı olmadığını ama kazanmayı yine hak ettiğini söylerken ''Ballon d'Or mu? Daha önce de birçok kez söyledim. Ballon d'Or'u kazanma gibi bir takıntım yok. Ben zaten tüm kalbimle biliyorum ki, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biriyim. Tabii ki yine kazanmak istiyorum, bu altıncı olacak! Tersini söylersem yalan olur. Bunun için de çalışmaya devam ediyorum, gol atmak ve maçları kazanmak için çalışıyorum. Ama evet, Ballon d'Or'u hak ettiğimi de düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD'DE ÇOK ŞEY BAŞARDIM

Real'den ayrılış sürecini anlatan Ronaldo ''Real Madrid'de çok güzel şeyler başardım. Her zaman hatırlayacağım muhteşem hatıralarım oldu. Bu hatıralarda çok değerli arkadaşlarım olacak. Aynı şekilde taraftarlar da... Ama dokuz yıl sonra takım değiştirmemin vaktinin geldiğini düşündüm'' dedi.