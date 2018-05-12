Cristiano'nun annesi: Evde Messi'nin adı geçmesi yasak

Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores dos Santos Aveiro çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"RONALDO BİR MAKİNE DEĞİL"

Cristiano Ronaldo'nun bir makine olmadığını ifade eden Aveiro, "Bir anne olarak Cristiano için yazılanlardan acı çekiyorum, bazen çok zor. Genellikle Cristiano'nun maçlarından bir saat önce diz çöküp dua ediyorum. Maçları TV'den izlemeyi tercih ediyorum, statta etkileniyorum. Bir kez statta bayılmıştım ve Cristiano statlara gitmemi yasakladım. Cristiano bir makine değil ama 3-4 yıl daha oynamaya davet edecek" şeklinde konuştu.

"MESSİ'NİN ADINI EVDE KULLANMAK YASAK"

Evde Lionel Messi'nin adının geçmesinin yasak olduğunu vurgulayan Aveiro, "Cristiano bana cenetten bir armağan, annem 6 yaşında öldü ve ben bir yetimhanede büyüdüm. Cristiano dünyaya geldiği zaman hayatımız değişti. Ronaldo'ya her zaman eleştiri oluyor ancak o bu eleştirilerin hepsini karşılayabilecek kadar yürekli bir çocuk. Messi ile önemli bir rekabeti var ve doğal olarak bizim evimizde Messi ile konuşmak yasak" ifadelerini kullandı.