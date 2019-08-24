Crivelli'den muazzam gol

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın 32. dakikasında harika bir gol atıldı.
ASİST KALECİ MERT'TEN
Kaleci Mert Günok'un pasında topla buluşan Crivelli, Jailson'u geçerek ayağının dışıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Dar açıdan nefis bir vuruş yapan Fransız futbolcu, futbolseverleri büyüledi.
FENERBAHÇE STOPERİNİ BEKLİYOR
Stoper yokluğundan Jailson'u defansta oynatan teknik direktör Ersun Yanal ise, yenilen golün ardından büyük üzüntü yaşadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)