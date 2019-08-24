Crivelli'den muazzam gol

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Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek

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Tolga Ciğerci: Bu sezon 4. yıldızı takacağız

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Monaco yönetimiyle bir görüşme yapan Radamel Falcao, "Galatasaray'la anlaştım ve onlara bir söz verdim" diyerek transfer için kolaylık sağlanmasını istedi.

Falcao Monaco yönetimiyle görüşme yaptı

FFP kriterleri nedeniyle al-sat dengesini sağlamak zorunda olan Galatasaray, Yunus Akgün için Lazio'dan gelen 4 milyon euroluk teklife sıcak bakmıyor.

Yunus Akgün Lazio'ya transfer oluyor

8 milyon liralık alacağını tahsil edemeyen eski başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattı. Havadan görüntülenen adanın son hali ise içler acısıydı.

Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattırdı

Yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sakatlıktan kurtulan Feghouli ilk 11'de yer alacak. Bel ağrıları bulunan Belhanda ise forma giyemeyecek.

Barcelona ve Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Neymar'ın maaş talebi İspanyolları şaşkına çevirdi.

Neymar 175 milyon euro istiyor

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız "Başkan tarafından kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim" dedi.

Quaresma: Fikret Orman beni istemediğini söyledi

Yıllardır gerçek yaşı tartışılan Laziolu Joseph Minala, doğum gününü kutluyor. Kamerunlu futbolcu resmi kayıtlara göre bugün 23 oldu.

Galatasaray'ın Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı renklere boyattığı yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

1 Negredo'dan nefis trivela golü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Al Nasr-Ittihad Kalba maçında ayağının dışıyla mükemmel bir gol attı.

2 Yunus Akgün Lazio'ya transfer oluyor FFP kriterleri nedeniyle al-sat dengesini sağlamak zorunda olan Galatasaray, Yunus Akgün için Lazio'dan gelen 4 milyon euroluk teklife sıcak bakmıyor.

3 Falcao Monaco yönetimiyle görüşme yaptı Monaco yönetimiyle bir görüşme yapan Radamel Falcao, "Galatasaray'la anlaştım ve onlara bir söz verdim" diyerek transfer için kolaylık sağlanmasını istedi.

4 Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattırdı 8 milyon liralık alacağını tahsil edemeyen eski başkan Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz işlemi başlattı. Havadan görüntülenen adanın son hali ise içler acısıydı.

5 Neymar 175 milyon euro istiyor Barcelona ve Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Neymar'ın maaş talebi İspanyolları şaşkına çevirdi.

6 Beşiktaşlı futbolcuların zemin isyanı İlk açıldığında örnek gösterilen Beşiktaş Park'ın zemini, bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Topu kontrol etmekte zorlanan futbolcular da maç sonu bu konuyu gündeme getirdi.

7 Quaresma: Fikret Orman beni istemediğini söyledi Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız "Başkan tarafından kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim" dedi.

8 Fenerbahçe'nin Gustavo için Marsilya'ya son teklifi Luiz Gustavo ile anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'ya iki taksit artı bonus parayla toplam 6 milyon euro önerdi.

9 Minala'nın doğum günü Yıllardır gerçek yaşı tartışılan Laziolu Joseph Minala, doğum gününü kutluyor. Kamerunlu futbolcu resmi kayıtlara göre bugün 23 oldu.