Ç.Rizespor Bebeto'nun oğlunu transfer ediyor

Transferin sessiz takımı Çaykur Rizespor, bombayı ses getirecek bir isimle patlatmaya hazırlanıyor.

Karadeniz ekibi, dünya futbol tarihinin en önemli yıldızlarından biri olan Brezilyalı Bebeto'nun oğlunu kadrosuna katıyor.

1994 Dünya Kupası'nda attığı golden sonra yaptığı hareketle futbola bugünlere kadar uzanan bir gol sevinci kazandıran Bebeto'nun o günlerde dünyaya gelen oğlu Mattheus şimdi Rizespor yolunda.

Futbola Flamengo'da başlayan ve sonrasında Estoril'e giden Mattheus, 2017'de Sporting'e transfer oldu. 10 numara pozisyonunda forma giyen başarılı orta saha oyuncusu geçen sezonu ise Portekiz'in Vitoria Guimares takımında kiralık olarak geçirdi.

Sporting'de 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mattheus'un kiralanması için görüşmeler devam ederken Çaykur Rizespor'un bu oyuncu için son derece ısrarcı olduğu bildirildi. Transfer gerçekleşirse 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu da Yeşil-Mavililer'de olacak.

Mattheus geride kalan sezonda 27 maçta forma giydi. 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.