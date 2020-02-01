Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkıyor... Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Maçın canlı yayını ise Beinsports'ta olacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Lens ve Dorukhan kadroda yok. Necip ise kart cezalısı. Çaykur Rizespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar, Oğulcan, Boldrin, Skoda
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N’Koudou, Burak