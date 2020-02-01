Cedi Osman: Deprem sebebi ile çok üzgün ve kötü hissettim

1 Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

2 Shane Larkin A Mili Takımımızı seçti Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını Instagram hesabından resmen açıkladı.

3 Sercan Yıldırım Survivor'a katılıyor Acun Ilıcalı, Karagümrükspor forması giyen Bursaspor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım'ın, Survivor 2020'ye katılacağını açıkladı.

4 Arda Turan futbolu bırakabilir iddiası Süper Lig'de ara transfer dönemi kapandı. Hiçbir kulüple anlaşamayan Arda Turan'ın, yurtdışından da takım bulamazsa futbolu erken yaşta bırakacağı iddia edildi.

5 Emre Belözoğlu: Biz daha iyiyiz Trabzonspor'dan daha iyi takım olduklarını söyleyen Emre Belözoğlu, zorlu deplasmandan 3 puanla döneceklerini iddia etti.

6 Galatasaray Emre'yi Yunanistan'a gönderdi Galatasaray'da da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı.

7 Karabağ, Alper'i istiyor Transfer döneminin açık olduğu ülkelerden biri olan Azerbaycan'da Karabağ takımının, Alper Potuk'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

8 Süper Lig'de biten transferler Süper Lig ekiplerinin yaptığı transferleri ve gönderdiği oyuncuları tek bir haberde topladık.

9 Tarık Çamdal ve Muhammed Demirci transfer oldu Adana Demirspor, ara transfer döneminin son gününde Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı. 24Erzincanspor ise Muhammed Demirci'yle anlaştı.