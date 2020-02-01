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Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
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Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkıyor... Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Maçın canlı yayını ise Beinsports'ta olacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Lens ve Dorukhan kadroda yok. Necip ise kart cezalısı. Çaykur Rizespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER 

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar, Oğulcan, Boldrin, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N’Koudou, Burak

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