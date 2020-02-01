Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkıyor...

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın canlı yayını ise Beinsports'ta olacak.



Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Lens ve Dorukhan kadroda yok. Necip ise kart cezalısı.

Çaykur Rizespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.



MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor

Gökhan

Moroziuk

Abarhoun

Talbi

Melnjak

Abdullah

Oğuz Kağan

Boldrin

Umar

Oğulcan

Skoda



Beşiktaş

Karius

Gökhan

Vida

Ruiz

Caner

Elneny

Atiba

Diaby

Ljajic

N'Koudou

Burak