Ç.Rizespor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkıyor...
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın canlı yayını ise Beinsports'ta olacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Lens ve Dorukhan kadroda yok. Necip ise kart cezalısı.
Çaykur Rizespor'da eksik oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor
Gökhan
Moroziuk
Abarhoun
Talbi
Melnjak
Abdullah
Oğuz Kağan
Boldrin
Umar
Oğulcan
Skoda
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Vida
Ruiz
Caner
Elneny
Atiba
Diaby
Ljajic
N'Koudou
Burak