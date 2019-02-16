Ç.Rizespor çıkışını Bursa'da da sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı. Rizespor, 12. dakikada Boldrin'in asisti ve Aatif'in golüyle öne geçti. Azubuike, 78. dakikada maçın skorunu ilan eden golü attı.
Bu skorun ardından Rizespor, puanını 25 yaptı ve ateş hattından maç fazlasıyla 10. sıraya kadar yükseldi.
Bursaspor ise 24 puanda kaldı. Bursaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Rizespor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.