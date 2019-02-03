Ç.Rizespor deplasmanda Erzurumspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Büyük çekişmeye sahne olan maçta Rizespor rakibini Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Çaykur Rizespor'un golünü mücadelenin 76. dakikasında Fernando Boldrin kaydetti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 21'e çıkarırken, Erzurumspor 17 puanda kaldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor bir sonraki hafta ligde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.