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Ç.Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'a 3 attı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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Ç.Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'a 3 attı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Ç.Rizespor, Yeni Malatyaspor'u Aatif Chahechouhe, Muriqi ve Nakoulma'nın golleriyel 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Aatıf, Fernando Boldrin'in asistinde topu Yeni Malatyaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Muriqi, Rizespor adına 2. golü bularak farkı 2'ye çıkardı. 90+7 dakika ise Nakoulama, Karadeniz ekibi adına 3. golü buldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

6 MAÇTA 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Ç.Rizespor, bu galibiyetle oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak istikrarlı oyununu sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise oynadığı son 5 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.

Ç.Rizespor, bu galibiyetle puanını 28'e çıkartarak maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise, Trabzonspor'un Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından 34 puanla 5. sıraya geriledi.

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