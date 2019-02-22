Ç.Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'a 3 attı

1,403 kez izlendi

1,429 kez izlendi

1,376 kez izlendi

1,366 kez izlendi

1,552 kez izlendi

1,442 kez izlendi

1,437 kez izlendi

1,381 kez izlendi

13,490 kez izlendi

Anthony Joshua ve Jarrel Miller arasında gerginlik yaşandı

15,525 kez izlendi

1 Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda yendi Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Parmak'ın yıldızlaştığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve 2 hafta sonra galibiyet buldu.

2 12 Dev Adam kazanmaya devam ediyor Daha önce katılmayı Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Takımımız, Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda Slovenya ile karşılaştı.

3 Galtier, Mehmet Zeki Çelik'ten çok memnun İstanbulspor'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik, futbolunu geliştirmeye devam ediyor. Milli futbolcuya hocası Christophe Galtier övgü dolu sözler sarf etti.

4 Gomis gol sevinciyle top toplayıcı çocuğu korkuttu Al-Hilal'in deplasmanda Al-Ittihad'i 2-0 yendiği maçta takımının ilk golüne imza atan Bafetimbi Gomis'in klasik gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu.

5 Adrien Rabiot, menajeri olan annesini kovdu Adrien Rabiot, geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olmasını engelleyen menajeri ve aynı zamanda annesi olan Veronique Rabiot'u kovdu.

6 Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeşleri UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu eşleşmeleri kura çekimi sonrası belli oldu.

7 UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon euroyu kasasına koyacak.

8 FBTV spikerinin Zenit'in golünden sonra kızdığı anlar FBTV spikeri, sarı-lacivertli ekibin Zenit karşısında yediği 3. golden sonra sinirden elindeki kağıdı yırttı.

9 Şenol Güneş Kagawa'ya, Ersun Yanal Tolgay'a güveniyor Pazartesi akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in kozu Kagawa, Ersun Yanal'ın kilit oyuncusu ise Tolgay Arslan olacak.