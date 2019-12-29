Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in ilk yarısı Rize'de kapanıyor...
Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada deplasmanda Ç.Rizespor'u yenerek devreyi 31 puanla kapatmayı hedefliyor.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
EKSİKLER VAR
Çaykur Rizespor'da Sasse ve Nill de Pauw sakatlığı, Moroziuk ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar, Moses, Zajc ve Hasan Ali Kaldırım ile kart cezalısı Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. Beşiktaş derbisinde sahada olmayan Emre'nin ise bu maçta kadroda yer alması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor
Gökhan Akkan
Abdullah Durak
Abarhoun
Talbi
Melnjak
Diomande
Vetrih
Samudio
Boldrin
Umar
Oğulcan Çağlayan
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Isla
Jailson
Zanka
Dirar
Ozan Tufan
Gustavo
Deniz Türüç
Kruse
Rodrigues
Muriqi