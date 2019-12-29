Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in ilk yarısı Rize'de kapanıyor...

Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada deplasmanda Ç.Rizespor'u yenerek devreyi 31 puanla kapatmayı hedefliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

EKSİKLER VAR

Çaykur Rizespor'da Sasse ve Nill de Pauw sakatlığı, Moroziuk ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar, Moses, Zajc ve Hasan Ali Kaldırım ile kart cezalısı Serdar Aziz mücadelede yer alamayacak. Beşiktaş derbisinde sahada olmayan Emre'nin ise bu maçta kadroda yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor

Gökhan Akkan

Abdullah Durak

Abarhoun

Talbi

Melnjak

Diomande

Vetrih

Samudio

Boldrin

Umar

Oğulcan Çağlayan



Fenerbahçe

Altay Bayındır

Isla

Jailson

Zanka

Dirar

Ozan Tufan

Gustavo

Deniz Türüç

Kruse

Rodrigues

Muriqi