Ç.Rizespor'dan taraftara çağrı: 90 dakika susmayın

Süper Lig'in 32. haftasında sonucu en çok merak edilen maç şüphesiz Ç.Rizespor-G.Saray karşılaşması.

Avrupa hayali kuran Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılarla oynayacakları bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Şampiyonluk yarışı içerisinde olan Galatasaray ise, bu deplasmandan galibiyetle ayrılırsa çok önemli bir virajı kayıpsız dönmüş olacak. Ancak Ç.Rizespor'un da bu mücadele için planları var.

Ç.RİZESPOR TARAFTARINI MOTİVE EDİYOR

İlk 5 içerisine girmek için kalan 3 maçını zaferle tamamlamayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, futbolcularını ve taraftarını Galatasaray maçına motive ediyor.

Kulüp başkanı Hasan Kartal futbolcularına galibiyet primi vereceğinin sözünü açıklamıştı. Ayrıca sürekli sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak taraftarını ateşleyen Ç.Rizespor, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Resmi hesaptan atılan tweet şu şekilde: