Ç.Rizespor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek tam 21 hafta sonra liderliği geri alan Galatasaray, kritik virajda.
Cimbom, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ç.Rizespor'da karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor
Gökhan
Abarhoun
Awaziem
Melnjak
Moroziuk
Azubuike
Musa
Boldrin
Mustafa
Samudio
Muriqi
Galatasaray
Muslera
Mariano
Marcao
Luyindama
Nagatomo
Donk
Fernando
Ndiaye
Feghouli
Onyekuru
Diagne
Ç.RİZESPOR G.SARAY'IN ADINI GEÇİRMEDİ
Hafta boyunca iddialı açıklamalarda bulunan Ç.Rizespor, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir paylaşım daha yaptı.
Rize ekibi, maçın oynanacağı günü ve saati belirttiği paylaşımda Galatasaray'ın adını geçirmedi.
3 MİLYON TL PRİM VERİLECEK
Öte yandan Beşiktaş derbisinin kazanılmasının ardından 3 milyon TL prim alan Galatasaraylı futbolculara Rize maçı öncesi yönetimden müjde geldi.
Sarı-kırmızılı idareciler, Ç.Rizespor maçının kazanılması durumunda yine 3 milyon TL prim dağıtılacağını duyurdu.
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