Ç.Rizespor ile Alanyaspor berabere kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Ç.Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Ç.Rizespor, Alanyasporlu Merih Demiral ve Tzavellas'ı geçemedi.

İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde, oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip Aytemiz Alanyaspor golü de buldu. 42. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ortasını tek vuruşla ağlara gönderen Junior Fernandes konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

RİZE DE ALANYA DA PENALTI KAÇIRDI

İlk yarı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Çaykur Rizespor, 52. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Topun başına geçen Saadane'nin şutunda, kaleci Haydar Yılmaz gole izin vermedi. Bu pozisyondan 4 dakika sonra Davide Petrucci'nin ortasına iyi yükselen Vedat Muriqi, beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmanın 78. dakikasında bu kez Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı.

Sağ kanattan ceza sahasında giren Villafanez, Brabec'in müdehalesiyle yerde kaldı ve penaltı atışını kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Fernandes'in şutunda kaleci Gökhan Akkan, köşeden topu çıkardı.

RİZE BASTIRDI AMA ATAMADI

Kalan dakikalarda 2. gol için bastıran Çaykur Rizespor, birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Haydar'ı geçmeyi başaramadı ve ikinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 12'ye, Aytemiz Alanyaspor ise 17'ye yükseltti.