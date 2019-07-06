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Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'a ilk teklif Ç.Rizespor'dan geldi. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde Rize ekibine cevabını bildireceği öğrenildi.

| İHA
Ç.Rizespor, Mehmet Topal'ı istiyor
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Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise şartların uygun olması halinde Topal’ı takımında görmek istediğini belirtmişti.

CEVAP BEKLENİYOR

Bu gelişmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının alınması yönünde rapor verdiği Mehmet Topal’a menajeri aracılığıyla teklif yapıldığı ve kendisinden cevap beklendiği öğrenildi.

Mehmet Topal'ın adının Beşiktaş ve Galatasaray'la da anıldığı iddia edilmişti.

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