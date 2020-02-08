Ç.Rizespor, Melnjak'la uzattı

Yeşil-mavili kulüp, Melnjak için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Kulübün, geçen sezon devre arasında transfer ettiği 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun sözleşmesini, karşılıklı anlaşarak 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Dario Melnjak'ın camia tarafından sevilen bir oyuncu olduğunu, kalmasından mutlu olduklarını belirtti.

Sezon başından itibaren devre arasına kadar ara ara görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bal, "Yurt içi ve yurt dışından teklif vardı. Kendisi kulüpten ayrılmayı düşünmedi. Sonucunda 2 yıl daha aramızda kalmak istediğini belirtti. Bizimle birlikte olacak. Sözleşmesinde herhangi bir madde yok. Sözleşmesini uzattı." dedi.