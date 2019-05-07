Ç.Rizespor Muriç ve Aatıf'tan yoksun çalıştı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ile sürdü.

Çalışmaya gribal enfeksiyon geçiren takımın golcü oyuncusu Vedat Muric ile sakatlığı nedeniyle tedavisi için ülkesine giden Aatıf katılmadı. Aatıf'ın yarın Rize'ye gelerek son kontrollerinin ardından çalışmaya katılıp katılamayacağına karar verileceği öğrenildi. Muric'in ise gribal enfeksiyon nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek