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Ç.Rizespor Nakoulma ve Morozyuk'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Prejuce Niguimbe Nakoulma ve Mykola Morozyuk'u transfer etti.

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Ç.Rizespor Nakoulma ve Morozyuk'u kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor, iki transferi birden açıkladı.

Yeşil mavili ekip bu doğrultuda daha önce Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor forması giyen ve son olarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de görev yapan Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 18 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

Öte yandan Rizespor'un diğer bir transferi ise Dynamo Kiev'den sağ bek Mykola Morozyuk'u oldu. Morozyuk, sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyecek.

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