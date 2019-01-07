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Ç.Rizespor'da Robin Yalçın ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, Robin Yalçın ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

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Ç.Rizespor'da Robin Yalçın ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'ın sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Robin Yalçın ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Çaykur Rizaspor'a hizmetlerinden dolayı oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarı dileğinde bulunuldu. Robin Yalçın, bu sezon Çaykur Rizespor formasını 18 maçta giyip 1 kez de gol sevinci yaşamıştı.

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