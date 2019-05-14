Ç.Rizespor'dan TFF'ye 'maçı tekrar et' başvurusu

Süper Lig'in 32. haftasında Ç.Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadele sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

Rizespor Başkanı: Silahım olsa hakemi vururdum - VİDEO

SİLAHIM OLSA VURURDUM DEMİŞTİ

Kartal kendisine yöneltilen "Tribünde silahımı getirin, bu hakemi vuracağım dediniz mi?" sorusuna "Silahım olsa, vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder." diyerek cevap vermişti.

Hasan Kartal, bugün yaptığı açıklamayla haklarını hukuki yollardan arayacaklarını duyurdu.

Kartal, "Kural hatasından dolayı Rizespor - Galatasaray maçının yenilenmesiyle ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık" dedi.

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