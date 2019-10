Crouch: G.Saray'a attığım gol, Ronaldo'nunkinden güzeldi

Peter Crouch, kendisine göre en iyi rövaşata golünü anlattı.

Sportbible'a konuşan Peter Crouch, "Sence Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Juventus'a attığı rövaşata golü mü, yoksa senin 2006'da Galatasaray'a attığın mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"O GOLLE İLGİLİ HER ŞEYİ ÇOK SEVİYORUM"

"Birçok açıdan, dürüst olmak gerekirse, kendi golümü seçiyorum. Ronaldo'nun golü teknik olarak daha zordu. Çünkü, top biraz daha yüksekti.

Ben rövaşata gollerini severim. Galatasaray'a attığım rövaşata golü favorimdir. Top bana doğru gelirken arkamda kalacağını fark ettim. Sonra KOP tribününe doğru vurdum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçıydı. Şutu attıktan sonra önce Luis Garcia'nın reaksiyonunu gördüm. Efsaneydi. Top mükemmel gitmişti. O golle ilgili her şeyi çok seviyorum. Rövaşata deniyorsanız ya dalga konusu olursunuz ya da efsane olursunuz. Ben her ikisi de oldum. Trinidad Tobago maçında denedim, dalga konusu oldum. Mümkün olan her yerde benle dalga geçildi."