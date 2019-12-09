Cruzeiro 98 yıl sonra küme düştü

Brezilya Serie A'da sezonun son maçında Cruzeiro ile Palmeiras karşı karşıya geldi.
Governador Magalhães Pinto Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Palmeiras kazandı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ze Rafael ile 84. dakikada Dudu kaydetti.
Ev sahibi Cruzeiro ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.
Alınan bu sonucun ardından Cruzeiro, ligi 36 puanla 17. sırada tamamladı ve küme düştü.
MAÇ BİTTİ, STAT KARIŞTI
Brezilya'nın köklü ekibi, 98 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.
Büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, maçın son bölümlerinde olay çıkardı.
Karşılaşmanın bitmesini engellemek isteyen taraftarlar, stadyumu savaş alanına çevirdi.
Müdahale eden güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.
Cruzeiro ile birlikte ligden düşen diğer takımlar ise Chapecoense ve Avai oldu.