Crystal Palace Cenk'i istiyor

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun'un ismi bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anılıyor.
İngiliz BBC'nin haberine göre; Crystal Palace, Everton'da gözden düşen Cenk Tosun'u devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katacak.
BATSHUAYI İÇİN YER AÇIYORLAR
Oumar Niasse'yi Cardiff'e gönderen Everton'ın Cenk'i de yollayarak Batshuayi transferi için yer açmak istediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN İSTİYORLARDI
Cenk Tosun, Beşiktaş forması giyerken de Crystal Palace'ın radarına girmiş ancak transfer o zamanlar gerçekleşmemişti.
Bu sezon çoğu maçta yedek kulübesinde başlayan Türk forvet, Everton ile 19 maça çıkarken 2 gol attı.