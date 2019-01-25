Crystal Palace Cenk'i istiyor

1 Slimani'nin ayrılık şartı: Komisyon ve tazminat isterim Fenerbahçe yönetiminin takımdan göndermek istediği İslam Slimani, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir talepte bulundu.

2 G.Saray'da hedef Felipe Caicedo Alan ve Pato transferlerinden istediği sonucu alamayan G.Saray yönetimi, hedef değiştirdi. Felipe Caicedo'nun peşine düşen Cimbom, Lazio'ya 3 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

3 Yobo'dan Moses'e: F.Bahçe'nin durumu seni yanıltmasın Yobo'nun vatandaşı Moses'i "Takımın ligde bulunduğu konum seni yanıltmasın. Türkiye'ye gidince nasıl büyük bir kulüpte oynadığını anlayacaksın" diyerek F.Bahçe'ye gelmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

4 F.Bahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı Ümraniyespor'a iki maçta da 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare olamadı. Sarı-lacivertli takımın başında 6. maçına çıkan Yanal, sadece 1 kez galip gelebildi.

5 Ümraniyesporlular sevinirken ışıklar kapatıldı Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de yönetim, rakibinin sevinmesine izin vermeyerek stadın ışıklarını kapattı.

6 Ersun Yanal Ümraniyespor maçını değerlendirdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası, “Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız” dedi.

7 Ümraniyespor'un değeri Slimani'nin kazancından az Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası son 16 turunda elendiği Ümraniyespor'un piyasa değeri 3.5 milyon euro. Cezayirli forvet İslam Slimani ise sarı-lacivertli takımdan yıllık 4.2 milyon euro kazanıyor.

8 Fenerbahçe, Ümraniyespor'a elendi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a kendi evinde de 1-0 yenildi (toplamda 2-0) ve kupaya veda etti.

9 Eski kaleci Göksel Gencer evinde ölü bulundu Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Göksel Gencer'in evinde ölü bulunduğu kaydedildi.