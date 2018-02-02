Crystal Palace Ozan'ın peşini bırakmıyor

Ozan Tufan'ın İngiltere hayali gelecek sezona kaldı. Crystal Palace ile anlaşan genç futbolcunun transferi takımın golcüsü Bakary Sakho'nun sakatlanmasının ardından gerçekleşmedi.

Kadrosunda sadece tek bir oyuncu için yer bulunan İngiliz ekibinin bu nedenle planlaması değişti. Bu bölgeye takviye yapan İngilizler, havalimanı yolunda olan Ozan'a bu transferden mecburen vazgeçmek zorunda olduklarını bildirdiler.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Bu haber sonrası gözyaşlarını tutamayan genç futbolcu büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Premier League'de oynamak için La Liga'dan Alaves'in ve Deportivo'nun tekliflerini reddeden Ozan, İngiliz ekibine transferi gerçekleşmeyince ortada kaldı.

Dün tek başına Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Ozan için son karar, Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından verilecek. Deneyimli teknik adam daha önce futbolcuyu kadrosunda düşünmediğini ifade etmişti.

SEZON SONU SENİ ALACAĞIZ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İngiliz ekibinden bir mesaj geldi. Ozan'a gönderilen bu mesajda kulübün gelecek sezon için futbolcuyu kadrosuna katma niyetinden bahsedildi.

Takım menajeri Roy Hudson'ın, Ozan'ı ikinci yarıda ilk 11'de değil uzun vadeli bir plan olarak düşündüğünün altı çizildi.

OZAN'I TAKİP EDECEKLER

Bu planda Ozan'ın adaptasyon sürecinin aşmasının ardından satın alma opsiyonunun kullanılmasından bahsedildi. Bu plan ilk etapta gerçekleşmedi. Ancak buna rağmen İngilizler Ozan'dan vazgeçmedi. Kulüp futbolcuyu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Takıma dönmesi halinde maçlarını izlemek için scoutlar gönderecek. Ozan ile irtibatta kalmak istediklerini belirten Palace yetkilileri, sezon sonuyla birlikte futbolcu için tekrar devreye girecek.