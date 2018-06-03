Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16092 oy alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'u kutladı.
ALİ KOÇ'A TEBRİK TELGRAFI
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.
Öte yandan Ali Koç'un başkanlığını ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray da resmi sitelerinden yaptıkları açıklamlalarla tebrik ettiler.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA TEBRİK ETTİ
Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz."
Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç’un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe’ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."