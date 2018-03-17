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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kupa finali Diyarbakır'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır'da yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kupa finali Diyarbakır'da
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Partisinin Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi öncesi bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs 2018'deki final müsabakasının Diyarbakır'daki yeni statta yapılacağını duyurdu.

9 MAYIS'TA DİYARBAKIR'DA OYNANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final maçı Diyarbakır'da yeni stadımızda yapılacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyonluk maçı Diyarbakır'da - İZLE

Yarı final ilk maçları oynanan Türkiye Kupası'nda rövanş müsabakaları sonunda finale çıkacak takımlar belli olacak. Yarı final ilk maçlarında Galatasaray, Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenerken, Beşiktaş'la Fenerbahçe ise 2-2 berabere kalmıştı. 

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