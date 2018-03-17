Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kupa finali Diyarbakır'da

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Hem G.Saray hem F.Bahçe forması giyen futbolcular

100 yılı aşkın süredir iki ezeli rakip iki ebedi dost olan Fenerbahçe ile Galatasaray, bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesi geçmişte iki takımın da formasını giyen oyuncuları derledik.