Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kupa finali Diyarbakır'da

Partisinin Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi öncesi bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs 2018'deki final müsabakasının Diyarbakır'daki yeni statta yapılacağını duyurdu.
9 MAYIS'TA DİYARBAKIR'DA OYNANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final maçı Diyarbakır'da yeni stadımızda yapılacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyonluk maçı Diyarbakır'da - İZLE
Yarı final ilk maçları oynanan Türkiye Kupası'nda rövanş müsabakaları sonunda finale çıkacak takımlar belli olacak. Yarı final ilk maçlarında Galatasaray, Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenerken, Beşiktaş'la Fenerbahçe ise 2-2 berabere kalmıştı.