Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz ve Çebi'yi aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.

2 Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Sorumluluk almak hiç kolay değil, aceleci değil temkinli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

3 Hangi kulüpte kaç koronavirüs vakası var Liglerin devam etmesi için açıklanan tarih yaklaşmaya devam ederken, futbol kulüpleri de koronavirüs testleri sonuçların ortaya çıkan vaka sayıları hakkında bilgilendirme yapmayı sürdürüyor.

4 Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

5 Beşiktaş ve Kasımpaşa'da koronavirüs vakaları Beşiktaş'ta biri futbolcu 8 kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da ise iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

6 Başkan Cengiz'in ameliyat sonrası ilk sorusu G.Saray oldu Beyninde tespit edilen üç ur nedeniyle ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği operasyonun ardından ilk olarak etrafındakilere, "Neler oluyor Galatasaray'da?" sorusunu yöneltti.

7 Şota: Fenerbahçe isterse giderim Trabzonspor'un efsane ismi Şota Arveladze, Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda, sarı-lacivertli kulüpte çalışmayı kabul edeceğini söyledi.

8 Beşiktaş yönetimi: İyi niyetle çözüm aramalıyız Maddi sorunlardan yakası bir türlü kurtulamayan Beşiktaş'ta yönetim, oyuncularına gönderdiği bir mesaj ile anlayış ve desteklerini beklediğini belirtti.

9 Boateng indirime yanaşmıyor Beşiktaş yönetimi, Boateng'in 1.7 milyon euroluk maaşını 800 bin euroya düşürmeyi planlasa da Ganalı futbolcu, bu teklife soğuk bakıyor.