Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ronaldo'ya hayranım

Dünya Kupası ve Messi - Ronaldo arasındaki kıyaslama hakkındaki soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, favorisinin Almanya olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan Ronaldo'ya övgüler VİDEO

"RONALDO'YA HAYRANIM"

Gençleri sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ronaldo'ya hayranım. Messi mi, Ronaldo mu? dersen, Ronaldo'yu çok farklı görüyorum. O maçta Hat-Trick yapması çok önemliydi. Frikik zaten tartışılmaz, her babayiğitin kârı değil. O maçtaki performansı, karakteri, inancı hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. O yüzden alkışlıyorum" şeklinde konuştu.