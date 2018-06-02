Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında Fenerbahçe kongresi hakkında konuştu.

"TECRÜBEYLE DEVAM EDER"

3 Haziran'da yapılacak seçim hakkında konuşan Erdoğan, "Temenni ederim ki Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder." dedi.

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Tecrübe vurgusu yaparak 20 yıldır görevde olan Aziz Yıldırım'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En ideali alışılmış olan şey hayırlı olsun demektir. Gönlüm bu noktada ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir. Burada tecrübe her zaman çok çok önemli. Temenni ederim ki inşallah bu kongreyle birlikte Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder." ifadelerini kullandı.