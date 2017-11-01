Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a alkış

Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Fransız devi Monaco'yu ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, özel misafirlerden alkışı aldı.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribünden takip etti. Mücadelenin 54. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ı ayakta alkışladı.

Çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Monaco maçı sonrası tüm tribünler tarafından da ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'ın golüne alkış VİDEO