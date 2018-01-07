1 Fikret Orman: Tosic'in 15 Temmuz tavrı bizim için değerli Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tosic'in 15 temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkmasının değerli olduğunu söyledi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan futbolcu Cenk Tosun’u telefonla aradı.

3 Coutinho resmen Barcelona'da La Liga ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu renklerine bağladı.

4 Cenk Tosun: Premier Lig çocukluk hayalimdi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, "Avrupa'ya bu rakamlarla gitmek hiç kolay değil" dedi.

5 Balona röveşata atan adam futbolcu oldu Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışırken kaydedilen görüntüsüyle sosyal medyada fenomen olan Gülbey Türkücü, Elbistanspor'la anlaştı.

6 Beşiktaş Cenk'in bonservis bedelini resmen açıkladı Beşiktaş, Everton'a sattığı Cenk Tosun hakkında resmi transfer açıklaması yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 milyon euro nakit, artı performansa göre bonus para alınacağını duyurdu.

7 İngiliz basını: Cenk'in tarzı Gomez-Zlatan karışımı İngilizler, 27 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a övgüler yağdırdı.

8 Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırmayı tercih etti.

9 Ozan Tufan'ın '8 milyon euro' şaşkınlığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ozan Tufan'ın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirlemesi, takım bulmaya çalışan genç futbolcuyu zora soktu.