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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transfer olan futbolcu Cenk Tosun’u telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton’a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’a tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN BİR İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa bir futbolcuyu yabancı bir kulübe transferi sonrası tebrik etmiş oldu.

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