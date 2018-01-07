Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cenk Tosun’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta sergilediği performansın ardından Everton’a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun’a tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.
CUMHURBAŞKANI'NDAN BİR İLK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa bir futbolcuyu yabancı bir kulübe transferi sonrası tebrik etmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Monaco maçında Cenk Tosun'un golüne sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenk Tosun'un golüne alkış VİDEO