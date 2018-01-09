Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

VIDA ESPRİSİ

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin sorulması üzerine; "2017 yılının sonunda Hırvatis'tan çok ciddi bir ithalat yaptık, Beşiktaş, önemli bir oyuncu Vida'yı transfer etti. Hırvatatistan için de önemli bir ihracattı. Hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida esprisi VİDEO

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri konuk Cumhurbaşkanı ve salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.