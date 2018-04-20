Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FUTBOL TERÖRÜNDEN DE ÖTE BİR ŞEY BU

Olaylı derbi hakkında konuşan Erdoğan, "Derbide futbol teröründen öte bir kumpas var. Özellikle Şenol hocaya yapılanları affetmek mümkün değil. Keşke Tolga da olayların içine girmeseydi. Bu konu gerçekten bizi ciddi manada üzdü. Bir defa futbol teröründen öte de bir şey bu. Burada ayrıca bir kumpas da var. Çünkü dikkat ettiyseniz olay hep korner çizgisinin oralarda oldu." dedi.

FAİR PLAY LAFTA KALIYOR

Erdoğan, "Ben Şenol hocayı, Fikret başkanı ve Aziz başkanı aradım. Fair play hep lafta ediyoruz ama uygulamada yok maalesef. En çok üzüldüğüm nokta şu: Tribünlerde hanımlarımızın, kızlarımızın gitmesinin nedeni, fair playi sağlamaktı. Belki de hanımlar var diye, erkekler edep içinde seyredir diye düşünürken, olay neredeyse tersine döndü. Bu katlanılacak bir şey değil." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derbi yorumu: Kumpas var VİDEO