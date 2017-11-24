Habertürk TV'de yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programının bu haftaki konuğu Türk futboluna damga vurmuş isimlerden Mustafa Denizli'ydi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜNMESİ DAHİ GURURLANDIRDI"

Denizli, Veyis Ateş'in: "Alsancak Mustafa Denizli stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusunu ise şu şekilde cevaplandırdı: "Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil."

Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi gururlandırdı VİDEO



