Cumhurbaşkanlığı Turu'nda nostalji zamanı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 16- 21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2019) ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Turu'nun Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olduğuna dikkati çeken Küçükbakırcı, bu yıl parkurda önemli değişikliğe gittiklerini ifade etti.

Küçükbakırcı, yarışın ilk kez 1963 yılında "Marmara Turu" adıyla düzenlendiğini hatırlatarak, "55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ilk rotasını andıran nostaljik bir güzergahta koşulacak. Organizasyon, bu yıl Marmara'da nostalji tur olarak düzenlenecek." diye konuştu.

Etaplar hakkında bilgi veren Küçükbakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk etap, İstanbul ile Tekirdağ arasında koşulacak. İkinci etap Tekirdağ'dan başlayıp Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nde bitecek. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anacağız. Dünyaca ünlü bisikletçiler daha sonra Çanakkale-Edremit, Balıkesir-Bursa etaplarında mücadele edecek. Beşinci etap Kartepe tırmanışı ile sona erecek. Kraliçe etabı genel klasman liderliğinde belirleyici olacak. Son gün Sakarya'dan start alacak sporcular, Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamlayacak. Tüm hazırlıklarımız tamam, güzel bir yarış yine bizleri bekliyor."

"Şartlar uyarsa turu yurt dışına açabiliriz"

Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Turu'nu Türkiye'nin farklı noktalarına taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

Göreve geldiklerinde bunu deklare ettiklerini belirten Küçükbakırcı, "Her yıl ülkemizin farklı yerlerini tanıtarak yolumuza devam edeceğimizi söyledik. Bunun da bir örneği bu yılki parkur. Seneye Ankara-İstanbul arası olabilir. Şartlar uyarsa turu yurt dışına açabiliriz, Batum'dan başlayıp Ankara'da bitirebiliriz. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Ligden düşmeyeceğiz"

Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü kez Dünya Turu takviminde düzenleneceğine işaret etti.

Yarışın gelecek yıl da Dünya Turu takviminde yer alacağını söyleyen Küçükbakırcı, "Ligden düşmeyeceğiz. Organizasyon seneye de Dünya Turu takviminde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Turun Türkiye'nin tanıtıma büyük katkı sağladığını vurgulayan Küçükbakırcı, "Tur, yaklaşık 185 ülkede yayınlanıyor. Geçen yıl 700 milyon haneye ulaştık. Ülkemizin tarihi, doğal güzellikleri herkes tarafından görülüyor. Bunların turizm boyutunda da ciddi destekleri oluyor. Cumhurbaşkanlığının adına yakışır bir şekilde organizasyonlarımızı devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Küçükbakırcı, TUR 2019'da Türkiye'yi milli takımın temsil edeceğini sözlerine ekledi.

TUR 2019'un etapları

Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı TUR 2019'un etapları şöyle:

1. etap: İstanbul-Tekirdağ (156,7 kilometre)

2. etap: Tekirdağ-Eceabat (183,3 kilometre)

3. etap: Çanakkale-Edremit (122,6 kilometre)

4. etap: Balıkesir-Bursa (194,3 kilometre)

5. etap: Bursa-Kartepe (164,1 kilometre)

6. etap: Sakarya-İstanbul (172,4 kilometre)