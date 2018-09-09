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Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Bursaspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Sivasspor kazandı.

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Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Bursaspor'a penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Sivasspor kazandı.

Sivasspor: 1 - Bursaspor: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Tolgahan Acar), Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Medjani (Dk. 46 Hakan Arslan), Rybalka (Dk. 57 Emre Kılınç), Erdoğan Yeşilyurt, İlker Sayan (Dk. 85 Bedirhan Danışmaz), Aydın Karabulut (Dk. 46 Torje), Cyriac (Dk. 57 Muhammet Demir)

Bursaspor: Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Vergini, Chedjou (Dk. 46 Barış Yardımcı), Umut Meraş (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 90 Stancu), Saivet (Dk. 65 Furkan Soyalp), Tunay Torun (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Kembo (Dk. 57 Aytaç Kara), Çağatay Yılmaz (Dk. 63 Lima), Umut Nayir

Goller: Dk. 26 Tunay Torun (Bursaspor), Dk. 57 Cyriac (Demir Grup Sivasspor) 

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