Cüneyt Çakır 240 bin lira vergi ödeyecek

7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 2020'de hakemlerin vergilendirilmesine yönelik istisna ortadan kalktı.

600 BİN LİRADAN FAZLA KAZANAN DAHA ÇOK VERGİ ÖDEYECEK

Futbolculardan alınan vergi yüzde 40'a çıkarılırken, hakemler de ilk kez vergi ödeyecek.

Amatör ligler hariç diğer klasmanlarda maç yöneten hakemler, kazançları oranında vergiye tabi olacaklar.

Yıllık gelirleri 600 bin liradan fazla olan hakemler 240 bin lira, 600 bin liradan az olan hakemler ise 3 bin 300 lira ile 147 bin lira arasında vergi verecek.

Türkiye'nin en deneyimli hakemi olan FIFA kokartlı isim Cüneyt Çakır'ın yıllık geliri, Avrupa'da yönettiği maçlarla birlikte 1 milyon TL'yi buluyor.

Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Fırat Aydınus, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık gibi hakemler yüksek kazançlarıyla dikkat çekiyor.