Yönettiği karşılaşmalarda ayrım yapmadığını söyleyen Cüneyt Çakır şu ifadeleri kullandı:

"AVRUPA FUTBOLU DİYE AYRIM YAPMADIM"

"Benim için ikisinin de farkı yok. Türk futbolu çok gelişti. Ben hiçbir zaman Türk hakemi, Türk ya da Avrupa futbolu diye bir ayrım yapmadım. Takımlarımız, milli takımımız ne kadar iyi olursa Türk hakemleri de o kadar iyi oluyor, Avrupa'daki saygınlığımız o oranda artıyor. Buradaki maçlarım hep izleniyor. Hem UEFA hem de FIFA tarafından izleniyor. Bütün maçlarımı izliyorlar. Hatta antrenmanlarımı bile takıp ediyorlar. Böyle bir durumda farklı bir maç yönetme şansınız yok. Yoksa sizi kimse ne Dünya Kupası maçlarına ne de Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirmez. Bence insanlarımız Avrupa'daki maçlarımda hata yapmasın diye bakıyorlar. Türk hakemler hata yapmasın diye bakıyorlar. Hata yaptığımız zaman da onu görmek istemiyorlar.. Ama Türkiye de taraftarlık daha ağır bastığı için taraftar gözüyle bakıyorlar ve farklı yorumluyorlar diye düşünüyorum."





"AVRUPA'DAN TEKLİF ALDIM"

Avrupa'da başka liglerden hakemlik yapmak için teklif aldığını belirten Çakır "Gelen teklifler var, ismini söylemeyeyim. Bu teklifler ileride çok daha farklı şekilde karşımıza çıkacak. Oyuncular nasıl sözleşme yapıyorlar, hakemler de sözleşme yapıyor" diye konuştu.



Ligde zaman zaman gündeme gelen yabancı hakem konusuna değinen Çakır "Bu yabancı hakem mevzusu sadece bizim ülkemizde yapılmıyor. Avrupa'daki çok büyük ülkelerde de memnuniyetsizlik oluyor" dedi.

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler VİDEO

Cüneyt Çakır, PSG-Chelsea Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında-17 Şubat 2015

ÇAKIR'A ŞİKE SORUSU

Çakır, bir soru üzerine de hakemlik kariyeri bonunca hiç şike teklifi almadığını söyledi.

"VAR SİSTEMİNİN AMACI SKANDAL HATALARI ENGELLEMEK"

Video hakemlik sisteminin sadece hakemler için gelen bir sistem olmadığını, futbolu korumak ve adaleti sağlamak için geldiğini belirten Çakır, bu sistemin amacının sadece skandal hataların önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

"VAR sistemi, insanların yüzde 50'sinin penaltı, yüzde 50'sinin penaltı yok, dediği durumlar için değil, insanların yüzde 100'ünün penaltı dediği ancak hakemin gözden kaçırdığı durumlarda işe yarayacak. En az müdahaleyi öngörecek. VAR sisteminin tek hedefi en az müdahale ile en fazla yarar sağlamak. Amaç skandal hataları engellemek."