Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda

UEFA ve FIFA tarafından çok kritik maçlarda görevlendirlen Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda da düdük çalacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Turan ve Tarık Ongun'la birlikte Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.

TÜRKİYE'Yİ ÇAKIR VE EKİBİ TEMSİL EDECEK

A Milli Futbol Takımımızın katılamadığı Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ve ekibi ülkemizi temsil edecek. Son olarak İsveç ile İtalya arasında oynanan Dünya Kupası play-off ilk maçını yöneten Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de sık sık kritik maçlara atanıyor.

2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Çakır, 2011'de UEFA Elit Hakem kategorisine yükseldi. 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları'nda görev alan Çakır, 2014 Dünya Kupası maçlarında da düdük çalmıştı.



