Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda

Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, arşiv taramalarının tamamlanmak üzere olduğunu, ve 1959'dan önceki şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını söyledi.

F.Bahçe, sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacak

Gomis ve Rodrigues'e karşı özel önlem almayı planlayan Rıza Çalımbay, "Galatasaray şampiyonluğun birinci adayı ama bizim de hedeflerimiz var" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir taraftarın "Sağlığınız nasıl?" sorusuna, "Check up yaptırdım. Doktorlar, '3 yıl daha başkanlık yapabilirsin' dediler" şeklinde cevap verdi.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

Brezilya Milli Takımı'na davet edilen ancak hiç süre alamayan Talisca'nın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Yıldız futbolcuya Taffarel moral verdi.

A Milli Takımımızın katılamadığı 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı. Ülkemizi dev organizasyonda Cüneyt Çakır temsil edecek.

Azerbaycan-Makedonya maçında uygulanan Video Hakem Sistemi, Halis Özkahya'nın verdiği yanlış bir kararı düzeltmişti. O anda hakemler arasında yaşanan diyaloğun kayıtları yayınlandı.

1 Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Türkiye için gurur gecesi vardı. Philadelphia 76ers takımında oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes Kanter ile karşılaştı, blokla yere serdi.

2 İsmet Badem: Babası Mehmet'i dövüyor Yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşayan Mehmet Şanlı'yla konuşan İsmet Badem, "Babasından dayak yiyor" dedi.

3 Ahmet Ağaoğlu başkanlığa aday oldu Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

4 Aziz Yıldırım: Doktorlar başkanlık yapabilirsin dedi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir taraftarın "Sağlığınız nasıl?" sorusuna, "Check up yaptırdım. Doktorlar, '3 yıl daha başkanlık yapabilirsin' dediler" şeklinde cevap verdi.

5 F.Bahçe, sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacak Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, arşiv taramalarının tamamlanmak üzere olduğunu, ve 1959'dan önceki şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını söyledi.

6 Tevez, cezaevinde sakatlandı Arjantinli Tevez yine sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Yıldız futbolcu hapisteki kardeşini ziyareti sırasında oynadığı maçta sakatlandı.

7 Talisca'yı Taffarel teselli etti Brezilya Milli Takımı'na davet edilen ancak hiç süre alamayan Talisca'nın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Yıldız futbolcuya Taffarel moral verdi.

8 Rıza Çalımbay: Şampiyonluğun en güçlü adayı G.Saray Gomis ve Rodrigues'e karşı özel önlem almayı planlayan Rıza Çalımbay, "Galatasaray şampiyonluğun birinci adayı ama bizim de hedeflerimiz var" dedi.

9 Ahmet Dursun'dan Beşiktaş yönetimine: Ben hain miyim Beşiktaş'ın scout ekibi için Serkan Reçber'le görüşmesiyle ilgili olarak çıkan haberlerin ardından siyah-beyazlıların eski futbolcusu Ahmet Dursun büyük tepki gösterdi.