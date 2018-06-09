Cüneyt Çakır: Dünya Kupası'nda olmak büyük gurur

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal, Cüneyt Çakır ile Rusya yolculuğu öncesi bir röportaj gerçekleştirdi. Çakır dev turnuva öncesinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Cüneyt Çakır'ın röportajından öne çıkanlar;

- Üst üste 4'üncü büyük turnuvada düdük çalacaksın. Senin için diğer 3'ünden bunun farklı bir tarafı var mı?

- Olmaz mı? İkinci defa Dünya Kupası'nda görev alabilmek bizim için çok büyük bir hedefti. Başarmış olmanın gururunu, sorumluluğunu taşıyoruz. Milyarlarca insanın izleyeceği bir turnuvanın içinde bulunmak, Türk hakem ekibi olarak ikinci kere bu daveti alabilmek, büyük bir onur bizim için. Tabii ki, Türk Millî Takımı'yla birlikte bu turnuvada olabilmeyi çok arzu ediyorduk. Kısmet olmadı. Ama biz orda hem bayrağımızı, hem de Türk insanını temsil edeceğiz.

- 2014'te Dünya Kupası'ndaki 32 takımı da tek tek çalıştığını söylemiştin. Benzer bir hazırlık yaptın mı?

- Hakemlikte üzerine bir şey koymadığınız gün gerilemeye başlamışsınız demektir. Evet, yine dersimize çok iyi bir şekilde çalıştık. Oyun kurgusundan oyuncu özelliklerine kadar bütün takımları ezberledim. Takımların geçmiş turnuvalardaki maçlarını, eleme maçlarını saatlerce oturup ekibimle birlikte izledim. Kim kendini atar, kim hakemi kandırmaya çalışır, oyuncu karakteristikleri nedir aklımıza yazdık. Bu bilgiler maç yönetirken çok işe yarayacak.

- Video hakem uygulaması, hakemleri daha az mı yıpratacak?

- Hep şunu söylüyorum. VAR hakemler için değil futbol için ortaya çıkmış bir proje. Bazen hakemliğin ve futbolun da teknolojik gelişime ve değişime ihtiyacı olabiliyor. VAR bu ihtiyacın bir sonucu olarak doğdu. Pek çok denemeden geçti. Hem hakemler, hem takımlar zamanla daha da alışacaktır. Herkesin gördüğü ama hakemin göremediği türde pozisyonlar olursa VAR büyük fayda sağlayacaktır. Tartışmalı olabilecek, hakemin tespit etmekte zorlandığı pozisyonlarda faydası görülecektir.

- Oyun kurallarına hala çalıştığın oluyor mu? Kural kitabını okur musun?

- Tabii ki. Her maç öncesi mutlaka kural kitabını gözden geçiririm. Hep çok çalışacaksınız. Başarının başka tarifi yok.