Cüneyt Çakır: En büyük eksiğimiz saygı

2018 Dünya Kupası'nda görev alacak olan Cüneyt Çakır ile birlikte yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Olgun, TRT Spor'da katıldıkları programda Türk hakemliğine dair açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ SAYGI"

Cüneyt Çakır'ın açıklamaları şu şeklide:

"Biz birbirimize saygı duymuyoruz. Hakemler hep saygı duyulması istenen kişiler değil mi? Biz nasıl saygı göstereceğiz? Maçlara iyi hazırlanacağız. En iyi şekilde antrenman ve analizlerimizi yaparak sahaya çıkacağız. Biz o şekilde saygı göstereceğiz. Oyunculara ve teknik ekibe, dolayısıyla seyirciye saygı göstereceğiz. Bizim de beklediğimiz, bize de saygı gösterilmesi. Futbolu ileri götürmek istemiyorsak bunu başarmak zorundayız."





"TÜRK FUTBOLUNDA OLMAYAN BİR ŞEYİ BAŞARDIK"

"2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazandık. Benim bir hedefim vardı. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bizden önce hocalarımız uzun yıllar önce belli dönemlerde, önemli müsabakalara çıktı. 40 yıl hiçbir Türk hakemi Dünya Kupası'nda görev yapamadı. Sonrasında Ahmet Çakar hocamız ülkemizi gururla temsil etti ve sonra büyük bir boşluk. Biz Türk futbolunda olmayan bir şeyi başardık, istikrarı sağladık. 10 yıldır her yaz bir turnuvaya katılıyoruz. Hem Avrupa şampiyonası, hem olimpiyatlar. 1 yaz mevsimine 2 turnuva sığdırdık. Ben ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aramızda olmayan Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus hepsinin emeği var. Bu başarı, Türk hakemliğinin başarısı."