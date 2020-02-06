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Cüneyt Çakır: En büyük hedefimiz EURO 2020'de olmak

Cüneyt Çakır, sezonun 2. yarısındaki performansla EURO 2020'ye katılmak istediklerini söyledi.

| Haber Merkezi
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, sezonun 2. yarısında en büyük hedeflerinin EURO 2020'ye katılmaya hak kazanmak olduğunu söyledi.

"HEDEFLERİMİZE HEP ADIM ADIM GİTTİK"

Çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Çakır, "Bizler hedeflerimize hep adım adım gittik, bugüne kadar böyleydi, bundan sonra da böyle. En büyük hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak. Bunun için ligin 2. yarısında çalışmalarımızı daha da arttırarak önce Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağız. Avrupa Şampiyonası sonrasında FIFA, Dünya Kupası ile ilgili hakemleri ön hazırlıkları açıklayacak ve ona bakacağız." dedi.

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